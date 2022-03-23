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Ирпень начали зачищать от диверсантов. В городе снова работает полиция

Фото: полицейские возобновляют работу в Ирпене (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Юлия Бойко

В Ирпене (Киевская область) возобновилась работа полиция. Спецназ зачищает город от диверсионных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Национальной полиции Игоря Клименко.

По его словам, бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области готовы к выполнению своих полицейских функций в Ирпене.

"Начинаются зачистки территории от диверсантов, но главная задача сейчас - помощь и эвакуация мирных жителей, еще остающимся в Ирпене. Спецназовцы тесно взаимодействуют с украинскими военными подразделениями и помогают возобновлять работу органов местной власти на территории города", - отметил Клименко.

Он добавил, что российские оккупанты продолжают обстреливать Ирпень.

Напомним, ранее сообщалось, что Гостомель и Буча Киевской области пока находятся полностью под оккупацией, но Вооруженные силы Украины наращивают резервы для наступления.

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полицияИрпеньВойна России против Украины