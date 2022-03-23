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Ірпінь почали зачищати від диверсантів. У місті знову працює поліція

Фото: поліцейські відновлюють роботу в Ірпені (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Юлія Бойко

В Ірпені (Київська область) відновилася робота поліція. Спецназ зачищає місто від диверсійних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Національної поліції Ігоря Клименка.

За його словами, бійці полку поліції особливого призначення в Київській області готові до виконання своїх поліцейських функцій в Ірпені.

"Починаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз - допомога і евакуація мирних жителів, які ще залишаються в Ірпені. Спецназівці тісно взаємодіють з українськими військовими підрозділами і допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста", - зазначив Клименко.

Він додав, що російські окупанти продовжують обстрілювати Ірпінь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Гостомель і Буча Київської області поки знаходяться повністю під окупацією, але Збройні сили України нарощують резерви для наступу.

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полицияИрпеньВійна Росії проти України