Ірпінь почали зачищати від диверсантів. У місті знову працює поліція

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Національної поліції Ігоря Клименка.

За його словами, бійці полку поліції особливого призначення в Київській області готові до виконання своїх поліцейських функцій в Ірпені.

"Починаються зачистки території від диверсантів, але головне завдання зараз - допомога і евакуація мирних жителів, які ще залишаються в Ірпені. Спецназівці тісно взаємодіють з українськими військовими підрозділами і допомагають відновлювати роботу органів місцевої влади на території міста", - зазначив Клименко.

Він додав, що російські окупанти продовжують обстрілювати Ірпінь.