Ирпень под контролем на 70%, за остальные 30% ведутся бои, - мэр

На восемнадцатый день войны России против Украины Ирпень (Киевская область) остается под контролем на 70%. За остальную территорию ведутся бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ирпеня Александра Маркушина.
"Я на месте, я работаю, мы помогаем эвакуировать людей… Парни обороняют наш Ирпень, на сегодня Ирпень не захвачен. На 70% это наш украинский город, за 30% мы ведем бой", - отметил он.
Он также призвал не верить фейкам.
Напомним, еще в начале недели российские оккупанты дали сутки на сдачу Ирпеня. Однако местные власти отказываются и заявляют, что город не намерен сдаваться.
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