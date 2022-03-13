RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ірпінь під контролем на 70%, за решту 30% ведуться бої, - мер

Автор: Ілона Свиридова

На вісімнадцятий день війни Росії проти України Ірпінь (Київська область) залишається під контролем на 70%. За решту території ведуться бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина.

"Я на місці, я працюю, ми допомагаємо евакуювати людей... Хлопці боронять наш Ірпінь, на сьогодні Ірпінь не захоплений. На 70% це наше українське місто, за 30% ми ведемо бій", - зазначив він.

Він також закликав не вірити фейкам.

Нагадаємо, ще на початку тижня російські окупанти дали добу на здачу Ірпеня. Однак місцева влада відмовляється і заявляє, що місто не має наміру здаватися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ИрпеньВійна Росії проти України