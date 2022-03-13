Ірпінь під контролем на 70%, за решту 30% ведуться бої, - мер

На вісімнадцятий день війни Росії проти України Ірпінь (Київська область) залишається під контролем на 70%. За решту території ведуться бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина.

"Я на місці, я працюю, ми допомагаємо евакуювати людей... Хлопці боронять наш Ірпінь, на сьогодні Ірпінь не захоплений. На 70% це наше українське місто, за 30% ми ведемо бій", - зазначив він.

Він також закликав не вірити фейкам.