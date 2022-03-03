UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ирпень и Бучу покинули почти 1,5 тысячи мирных жителей

Автор: Наталья Юрченко

Почти 1,5 тысячи мирных жителей покинули города Ирпень и Буча в Киевской области. Они выехали из населенных пунктов благодаря зеленому коридору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Алексея Кулебу.

"Ирпень и Буча - украинские! Из этих городов уже вывезли женщин и детей. В совместном сотрудничестве областная и местная власти, тероборона и Укрзализныця создали "зеленый коридор" и вывезли по железной дороге почти полторы тысячи человек", - говорится в сообщении.

Также 250 человек смогли эвакуироваться автобусами. Они отправились на западную часть Украины.

По словам Кулебы, для тех людей, которые не захотели покидать дома, едут 6 фур с продуктами. Их также доставят в город Гостомель, где идут активные бои.

"Благодарен жителям за их силу духа и выдержку. Делаем все для того, чтобы в трудные времена люди почувствовали, что жизнь каждого действительно важна для страны", - добавил губернатор Киевской области.

Напомним, что из города Бородянка Киевской области, который часто попадает под обстрелы вражеских войск, эвакуировали 200 местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВойна России против Украины