Ірландські пілоти Ryanair оголосили про страйк у п'ятницю

Новини Суспільство 02.08.2018 - 05:48
Фото: літак Ryanair (PxHere)
Фото: літак Ryanair (PxHere)

Страйки також плануються пілотами Ryanair в Бельгії та Швеції 10 серпня

Пілоти Ryanair, що входять до складу ірландської профспілки компанії, мають намір провести страйк у п'ятницю, 3 серпня. Про це повідомляє AFP.

П'ятничний страйк може стати початком нової хвилі страйків працівників авіакомпанії в Європі, якщо роботодавець не дослухається до їхніх вимог.

Страйки також плануються пілотами Ryanair в Бельгії та Швеції 10 серпня, а німецькі і голландські екіпажі проголосували за їх проведення, але ще не встановили дату.

Як зазначає видання, п'ятничний страйк стане четвертим  в Ірландії для другої за величиною авіакомпанії Європи.

Через нього 3 серпня можуть бути скасовані 20 з 300 рейсів у країну та за її межі.

Персонал авіакомпанії вимагає поліпшення умов праці і підвищення зарплат.

Керівництво Ryanair запропонувало у середу ірландським пілотам зустрітися, "щоб перейти до серйозної роботи з вирішення спору".

Нагадаємо, в липні ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 600 рейсів у Бельгії, Іспанії, Португалії та Італії через оголошений в Ірландії третій 24-годинний страйк пілотів, які вимагали перегляду робочих домовленостей про щорічну відпустку та інші соціальні гарантії.

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Теги:  Ryanair,  страйк,  Ирландия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС