В Ірландії жертвами вибуху на АЗС стали 10 осіб

Серед загиблих, усі з яких були місцевими жителями - четверо чоловіків, троє жінок, двоє підлітків та дівчинка. Вісім осіб госпіталізовано.

Поліція повідомила, що подія, очевидно, була "трагічною випадковістю".

Вибух стався на околиці ірландського села Кріслох у графстві Донегал 7 жовтня.

Внаслідок вибуху було повністю зруйновано АЗС та пошкоджено частину житлового будинку за нею. Вибуховою хвилею також тріснуло вікна у сусідніх будівлях.

Нагадаємо, що у Німеччині через саботаж на кілька годин зупинилися потяги.

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