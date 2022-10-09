В Ирландии жертвами взрыва на АЗС стали 10 человек

В результате взрыва на автозаправочной станции в Ирландии погибли 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Среди погибших, все из которых были местными жителями - четверо мужчин, три женщины, двое подростков и девочка. Восемь человек госпитализированы.
Полиция сообщила, что событие, очевидно, было "трагической случайностью".
Взрыв произошел на окраине ирландского села Креслох в графстве Донегал 7 октября.
В результате взрыва было полностью разрушено АЗС и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывной волной также треснуло окна в соседних зданиях.
Напомним, что в Германии из-за саботажа на несколько часов остановились поезда.
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