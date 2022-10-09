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В Ирландии жертвами взрыва на АЗС стали 10 человек

Фото: взрыв на АЗС в Ирландии унес жизни 10 человек (twitter.com/SMurphyTV)
Автор: Артур Родивилов

В результате взрыва на автозаправочной станции в Ирландии погибли 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Среди погибших, все из которых были местными жителями - четверо мужчин, три женщины, двое подростков и девочка. Восемь человек госпитализированы.

Полиция сообщила, что событие, очевидно, было "трагической случайностью".

Взрыв произошел на окраине ирландского села Креслох в графстве Донегал 7 октября.

В результате взрыва было полностью разрушено АЗС и повреждена часть жилого дома за ней. Взрывной волной также треснуло окна в соседних зданиях.

Напомним, что в Германии из-за саботажа на несколько часов остановились поезда.

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Ирландия