В Ірландії закрили останню ТЕЦ: країна повністю відмовилась від вугілля в якості палива

Ірландія офіційно закрила свою останню вугільну електростанцію, завершивши еру виробництва електроенергії з вугілля. Слідом за нею шляхом декарбонізації енергетики мають піти незабаром Іспанія та Італія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ірландську державну енергетичну компанію ESB, пише Bloomberg.

Ірландія остаточно зупинила генерацію електроенергії з вугілля. У графстві Клер завершила роботу остання вугільна електростанція, яка працювала понад 40 років.

"Це кінець вугілля в Ірландії та початок чистішого енергетичного майбутнього", - зазначив генеральний директор ESB Падді Гейз.

Завдяки активному розвитку вітроенергетики, яка наразі забезпечує понад третину всієї електроенергії країни, Ірландія змогла зробити цей крок, приєднавшись на шляху до зеленої енергетики до Великої Британії.

Наступні на черзі - Італія та Іспанія

За інформацією некомерційної організації Beyond Fossil Fuels, у 2025 році Італія планує закрити дві великі вугільні електростанції, а в Іспанії залишки таких об’єктів або будуть виведені з експлуатації, або переобладнані під газову генерацію.

Ці процеси є частиною ширшого переходу Європи до відновлюваної енергетики. Згідно з аналітикою від Ember, використання вугілля на континенті за останні десять років скоротилося майже вдвічі. Хоча ще в 2013 році вугілля займало найбільшу частку в енергетичному балансі Європи.

Виклики та обмеження

Попри екологічні успіхи, екогрупи попереджають, що зростання залежності Ірландії від газу та розвиток енергоємних дата-центрів може ускладнити досягнення кліматичних цілей.

Також підкреслюється важливість інвестицій у гнучкість енергосистеми та зберігання енергії.

Електростанція Moneypoint залишатиметься в режимі очікування до 2029 року, працюючи на нафті лише в екстрених випадках. У межах енергетичного переходу на її базі вже з 2022 року працює синхронний компенсатор, який допомагає мережі підтримувати стабільність в умовах активного зростання відновлюваних джерел енергії.