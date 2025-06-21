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В Ирландии закрыли последнюю ТЭЦ: страна полностью отказалась от угля в качестве топлива

Ирландия, Суббота 21 июня 2025 04:08
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В Ирландии закрыли последнюю ТЭЦ: страна полностью отказалась от угля в качестве топлива Фото иллюстративное: ТЭЦ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ирландия официально закрыла свою последнюю угольную электростанцию, завершив эру производства электроэнергии из угля. Вслед за ней по пути декарбонизации энергетики должны пойти вскоре Испания и Италия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ирландскую государственную энергетическую компанию ESB, пишет Bloomberg.

Ирландия окончательно остановила генерацию электроэнергии из угля. В графстве Клэр завершила работу последняя угольная электростанция, которая работала более 40 лет.

"Это конец угля в Ирландии и начало более чистого энергетического будущего", - отметил генеральный директор ESB Падди Гейз.

Благодаря активному развитию ветроэнергетики, которая сейчас обеспечивает более трети всей электроэнергии страны, Ирландия смогла сделать этот шаг, присоединившись на пути к зеленой энергетике к Великобритании.

Следующие на очереди - Италия и Испания

По информации некоммерческой организации Beyond Fossil Fuels, в 2025 году Италия планирует закрыть две крупные угольные электростанции, а в Испании остатки таких объектов либо будут выведены из эксплуатации, либо переоборудованы под газовую генерацию.

Эти процессы являются частью более широкого перехода Европы к возобновляемой энергетике. Согласно аналитике от Ember, использование угля на континенте за последние десять лет сократилось почти вдвое. Хотя еще в 2013 году уголь занимал наибольшую долю в энергетическом балансе Европы.

Вызовы и ограничения

Несмотря на экологические успехи, экогруппы предупреждают, что рост зависимости Ирландии от газа и развитие энергоемких дата-центров может осложнить достижение климатических целей.

Также подчеркивается важность инвестиций в гибкость энергосистемы и хранения энергии.

Электростанция Moneypoint будет оставаться в режиме ожидания до 2029 года, работая на нефти только в экстренных случаях. В рамках энергетического перехода на ее базе уже с 2022 года работает синхронный компенсатор, который помогает сети поддерживать стабильность в условиях активного роста возобновляемых источников энергии.

Напомним, в рамках энергетической помощи Литва передает Украине тепловую электроцентраль (ТЭЦ). Ожидается, что она начнет работать в украинской энергосистеме еще до начала зимы.

В свою очередь акционерное общество "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала меморандум с двумя японскими компаниями для модернизации ТЭЦ (Теплоэлектроцентраль), а также развития совместного проекта в сфере "зеленого проекта" по ветровой энергии.

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