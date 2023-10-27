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В Ірландії закликали подвоїти підтримку України, щоб Путін не пішов далі

П'ятниця 27 жовтня 2023 15:13
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В Ірландії закликали подвоїти підтримку України, щоб Путін не пішов далі Фото: прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ірландія закликає подвоїти підтримку України, адже Росія не зупиниться у своїх загарбницьких амбіціях у разі захоплення нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву прем’єр-міністра Ірландії Лео Варадкара перед самітом ЄС у Брюсселі, яку цитує The Independent.

Він наголосив, що країни ЄС мають продовжувати та подвоїти підтримку України у політичній, військовій і фінансовій сферах.

"Ми маємо дуже потужне переконання, що Україна має право захистити свій суверенітет, незалежність та свою демократію... Якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він там не зупиниться. Тож це загроза для нас усіх. Ірландія буде продовжувати підтримувати Україну до її перемоги", - сказав він.

Прем'єр заявив, що деякі країни хотіли б відвернути увагу від російського вторгнення в Україну.

"Через всі інші речі, які відбуваються у світі, не в останню чергу на Близькому Сході, було б дуже легко втратити фокус на війні в Україні, і дуже важливо, щоб ми цього не робили", - сказав він.

Підтримка України Ірландією

Зазначимо, що ірландський прем'єр Варадкар у липні відвідав Київ і зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Варадкар пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Крім того, прем'єр Ірландії оголосив про додаткові мільйони євро на гуманітарну допомогу для нашої країни.

Він висловив упевненість у тому, що Україна виграє війну з Росією, і країни Заходу мають допомогти забезпечити саме такий сценарій завершення конфлікту.

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