В Ірландії обрали нового прем'єр-міністра

Нагадаємо, що у середу 20 березня прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив, що піде з поста.

Детальніше по нового прем'єра, та відношення до нього в країні можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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