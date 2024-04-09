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В Ирландии избрали нового премьер-министра

Фото: новый Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Ирландии избрали нового премьер-министра. Им стал представитель крупнейшей политической партии в стране Саймон Харрис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTE.

Парламент Ирландии проголосовал за назначение лидера партии Fine Gael Саймона Харриса следующим премьер-министром страны.

Теперь 37-летний Харрис официально стал самым молодым главой правительства Ирландии. Отмечается, что в ближайшие месяцы Харрис столкнется со сложным политическим вызовом.

До конца марта 2025 года в Ирландии состоятся всеобщие выборы. По результатам опросов, партия Харриса Fine Gael пока отстает от ирландской республиканской группы Sinn Fein.

Напомним, что в среду 20 марта премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что уйдет с поста.

Детальнее по новому премьеру, и отношение к нему в стране можно узнать в материале РБК-Украина.

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Премьер-министрИрландия