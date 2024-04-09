В Ирландии избрали нового премьер-министра

Напомним, что в среду 20 марта премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что уйдет с поста.

Детальнее по новому премьеру, и отношение к нему в стране можно узнать в материале РБК-Украина.

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