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В Ірландії чоловік напав з ножем на дітей, щонайменше п'ятеро постраждалих

Фото: в Ірландії чоловік напав з ножем на дітей, щонайменше п'ятеро постраждалих (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Дубліні Ірландії чоловік з ножем напав на дітей. Під час інциденту постраждали щонайменше п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

 Згідно з даними видання, щонайменше троє дітей отримали ножові поранення під час нападу. Деякі джерела стверджують, що кількість постраждалих може зрости після отримання додаткової інформації. Підозрюваного в нападі вже було затримано. Він також був поранений, однак, як вважають, поранення він завдав собі сам. 

Мотиви нападу наразі не встановлені. Поліція стверджує, що опрацьовує одну з версій. Територія була опечатана як місце злочину, а поліцейські й медики швидкої допомоги заповнили вулицю. 

Згідно з даними правоохоронців, інцидент стався близько о 13:30 за місцевим часом. Серед постраждалих: дорослий чоловік, жінка й троє дітей. Одна дитина, дівчинка, отримала серйозні поранення. 

Інцидент стався поруч з однією зі шкіл міста, де навчаються діти молодшого віку. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у Флориді невідомі влаштували стрілянину під час святкування Гелловіну. Під час інциденту загинули двоє людей.

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Ірландія