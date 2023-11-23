В Ирландии мужчина напал с ножом на детей, по меньшей мере, пятеро пострадавших

Согласно данным издания, по меньшей мере трое детей получили ножевые ранения во время нападения. Некоторые источники утверждают, что количество пострадавших может возрасти после получения дополнительной информации. Подозреваемый в нападении уже был задержан. Он также был ранен, однако, как полагают, ранения он нанес себе сам.

Мотивы нападения пока не установлены. Полиция утверждает, что прорабатывает одну из версий. Территория была опечатана как место преступления, а полицейские и медики скорой помощи заполнили улицу.

Согласно данным правоохранителей, инцидент произошел около 13:30 по местному времени. Среди пострадавших: взрослый мужчина, женщина и трое детей. Один ребенок, девочка, получила серьезные ранения.

Инцидент произошел рядом с одной из школ города, где учатся дети младшего возраста.