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Ірландія та Молдова визнали Голодомор геноцидом українського народу

Фото: Ірландія та Молдова визнали Голодомор геноцидом українського народу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У парламентах Ірландії та Молдови офіційно визнали, що Голодомор є геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Ірландії в Twitter і NewsMaker.

"Справді історичне рішення Сенату Ерена (верхня палата парламенту Ірландії - ред.) визнати Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія входить до наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами", - сказано в повідомленні посольства в Ірландії.

При цьому в парламенті Молдови проголосували за декларацію, якою пропонувалося визнати Голодомор "наслідком запланованих заходів з навмисним наміром винищити опонентів комуністичного режиму та ключовим інструментом політики поневолення тих часів".

Раніше стало відомо, що парламент Румунії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину визнати Голодомор геноцидом українців.

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МолдоваГолодоморІрландія