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Ирландия и Молдова признали Голодомор геноцидом украинского народа

Фото: Ирландия и Молдова признали Голодомор геноцидом украинского народа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В парламентах Ирландии и Молдовы официально признали, что Голодомор является геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Ирландии в Twitter и NewsMaker.

"Поистине историческое решение Сената Эрена (верхняя палата парламента Ирландии - ред.) признать Голодомор 1932-33 годов на Украине геноцидом украинского народа. Ирландия входит в число наших самых близких друзей, которые не боятся называть вещи своими именами", - сказано в сообщении посольства в Ирландии.

При этом в парламенте Молдовы проголосовали за декларацию, которой предлагалось признать Голодомор "следствием запланированных мер с умышленным намерением истребить оппонентов коммунстического режима и ключевым инструментом политики порабощения тех времен".

Напомним, ранее стало известно, что парламент Румынии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию признать Голодомор геноцидом украинцев.

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МолдоваГолодоморИрландия