Ірландія розслідує, як деталі її компанії опинилися в "Шахеді", - прем'єр

Ірландія проводить розслідування щодо того, яким чином деталі ірландського виробництва опинилися в дроні-камікадзе Shahed, яким Росія атакувала Миколаїв вночі 18 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
"Ми знаємо про збиття цього дрона. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції. Ми дуже серйозно до цього ставимося", - сказав Варадкар.
Прем'єр наголосив, що попри військову нейтральність, Ірландія не є нейтральною політично і повністю підтримує Україну в боротьбі за незалежність і відновлення території.
Вночі 18 липня Росія атакувала Миколаїв іранськими дронами Shahed, які складаються з іноземних комплектуючих. Зокрема, в безпілотнику виявили іноземний карбюратор ірландського виробництва. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував фото.
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