Ирландия расследует, как детали ее компании оказались в "Шахеде", - премьер

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Ирландии Лео Варадкара на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Мы знаем о сбитии этого дрона. Мы проводим соответствующее расследование. Мы не верим, что какие-то ирландские компании могли нарушить санкции. Возможно, какая-то третья сторона нарушила санкции. Мы очень серьезно к этому относимся", - сказал Варадкар.

Премьер подчеркнул, что, несмотря на военную нейтральность, Ирландия не является нейтральной политически и полностью поддерживает Украину в борьбе за независимость и восстановление территории.

В "Шахедах" нашли западные детали

Ночью 18 июля Россия атаковала Николаев иранскими дронами Shahed, состоящими из иностранных комплектующих. В частности, в беспилотнике был обнаружен иностранный карбюратор ирландского производства. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото.