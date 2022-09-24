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Ірландія розгляне можливість прийому росіян, які втекли від мобілізації

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Ірландія, Субота 24 вересня 2022 01:56
Ірландія розгляне можливість прийому росіян, які втекли від мобілізації Фото: Ірландія розгляне можливість прийому росіян, які втекли від мобілізації (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна розгляне можливість допуску на свою територію громадян Росії, які тікають від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Journal.

Він зазначив, що Ірландія "ніколи не відмовляла людям, які тікають через питання совісті чи від переслідування", навівши за приклад прийняття афганців після встановлення влади "Талібану" на їхній батьківщині.

"Нам потрібно все це оцінити. Насамперед ми приймаємо українські сім'ї, які тікають від війни. Для нас це було пріоритетом, як і ті, хто подає заяву на притулок у нормальному порядку, чия кількість цього року зросла. Це чинить значний тиск на країну", - сказав ірландський прем'єр.

Нагадаємо, що Фінляндія пропонує додати туристичні візи росіянам до санкцій.

Також Польща, країни Балтії та Швейцарія скасували спрощений візовий режим для громадян РФ.

Раніше заявлялося, що Угорщина виступає проти санкцій на російську ядерну енергетику.

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