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Ирландия рассмотрит возможность приема россиян, сбежавших от мобилизации

Новина українською →
Ирландия, Суббота 24 сентября 2022 01:56
Ирландия рассмотрит возможность приема россиян, сбежавших от мобилизации Фото: Ирландия рассмотрит возможность приема россиян, сбежавших от мобилизации (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна рассмотрит возможность допуска на свою территорию граждан России, которые бегут от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Journal.

Он отметил, что Ирландия "никогда не отказывала людям, которые бегут из-за вопросов совести или от преследования", приведя в пример прием афганцев после установления власти "Талибана" на их родине.

"Нам нужно все это оценить. Прежде всего мы принимаем украинские семьи, которые бегут от войны. Для нас это было приоритетом, как и те, кто подает заявление на убежище в нормальном порядке, чье количество в этом году возросло. Это оказывает значительное давление на страну", - сказал ирландский премьер.

Напомним, что Финляндия предлагает добавить туристические визы россиянам в сферу санкций.

Также Польша, страны Балтии и Швейцария отменили упрощенный визовый режим для граждан РФ.

Ранее заявлялось, что Венгрия выступает против наложения санкций на российскую ядерную энергетику.

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