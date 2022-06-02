ru ua
Чт, 02 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ирландия признала войну России против Украины геноцидом

Новина українською →
Дублин, Четверг 02 июня 2022 13:41
Ирландия признала войну России против Украины геноцидом Фото: Ирландия признала войну России против Украины геноцидом (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Сенат Ирландии признал войну России против Украины геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение глава ирландского сената Марк Дейли в Twitter.

"Незаконное вторжение РФ в Украину является актом геноцида". Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине", - написал он.

В резолюции говорится, что политическое руководство России должно быть привлечено к ответственности за свои преступления в Украине.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность.

Кроме того, в конце апреля парламент Канады единогласно признал действия России в отношении украинцев геноцидом. Всего подобные резолюции приняли семь стран.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Ирландия
NEWS
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
Меркель после трех месяцев молчания выразила солидарность с Украиной
DAILY
Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сценарии войны. Как далеко может зайти российская армия в Украине