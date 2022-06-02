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Ірландія визнала війну Росії проти України геноцидом

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Дублін, Четвер 02 червня 2022 13:41
Ірландія визнала війну Росії проти України геноцидом Фото: Ірландія визнала війну Росії проти України геноцидом (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Сенат Ірландії визнав війну Росії проти України геноцидом українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глава ірландського сенату Марк Дейлі в Twitter.

"Незаконне вторгнення РФ в Україну є актом геноциду". Сенат Ірландії прийняв резолюцію про геноцид Росії в Україні", - написав він.

У резолюції йдеться, що політичне керівництво Росії має бути притягнуте до відповідальності за свої злочини в Україні.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Путін намагається знищити українську культуру та ідентичність.

Крім того, в кінці квітня парламент Канади одноголосно визнав дії Росії щодо українців геноцидом. Всього подібні резолюції прийняли сім країн.

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