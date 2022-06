Ірландія визнала війну Росії проти України геноцидом

"Незаконне вторгнення РФ в Україну є актом геноциду". Сенат Ірландії прийняв резолюцію про геноцид Росії в Україні", - написав він.

У резолюції йдеться, що політичне керівництво Росії має бути притягнуте до відповідальності за свої злочини в Україні.

“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”

Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th