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Ірландія перегляне позицію про збройний нейтралітет через агресію РФ проти України

Фото: Міністр закордонних справ Ірландії Майкл Мартін (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Ірландії запитає у громадськості їхню думку про традицію військового нейтралітету країни на консультативному форумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірландії Майкла Мартіна, яку наводить Reuters.

Зазначається, що це є останньою ознакою можливого зсуву в політиці Ірландії після початку війни РФ проти України.

Мартін заявив, що форум, який пройде в червні у трьох різних містах протягом чотирьох днів, буде присвячений низці питань безпеки та дозволить обговорити політику нейтралітету, що проводилася десятиліттями.

"Ситуація в галузі міжнародної безпеки значно змінилася за останній рік. Ми стали свідками кричущої та грубої зневаги Росією міжнародного права", - сказав міністр.

У форумі візьмуть участь експерти з безпеки, оборони та зовнішньої політики, а також політичні представники, громадянське суспільство, науковці та інші відповідні органи. Представники громадськості можуть бути присутніми та заздалегідь подавати письмові матеріали.

Нейтралітет Ірландії, затверджений прем'єр-міністром Еймоном Девалером під час Другої світової війни, був офіційною політикою протягом більшої частини її історії. Критики кажуть, що така політика та низький рівень видатків країни на оборону ставлять її у залежність від доброї волі союзників.

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявляв, що мир в Україні неможливий, доки військові цілі Росії не зазнають краху.

В понеділок, 20 березня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

До цього прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар подякував президенту США Джо Байдену за лідерство США у підтримці України.

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