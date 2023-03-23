ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін зупиниться там, де ми його зупинимо, - прем'єр Ірландії

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 20:40
Путін зупиниться там, де ми його зупинимо, - прем'єр Ірландії Фото: прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар вважає, що мир в Україні неможливий, доки військові цілі Росії не зазнають краху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Виступаючи сьогодні перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі, Варадкар наголосив, що європейські країни повинні збільшити постачання боєприпасів в Україну та забезпечити провал спроб Росії захопити її територію та "повалити уряд".

Він також додав, що Ірландія не надаватиме військову допомогу Україні через свій військовий нейтралітет, але надала нелетальне обладнання, таке як медичні засоби, бронежилети та паливо.

Прем'єр Ірландії також критикував "невдалі" минулі спроби задобрити Росію та її президента Володимира Путіна.

"Путіну дозволили окупувати частину Грузії, потім дозволили захопити Крим.Люди часто запитують: де зупиниться Путін? Путін зупиниться там, де ми його зупинимо. Я не думаю, що мир буде можливим, доки не стане ясно, що військові цілі Росії в Україні зазнали краху", - зазначив він.

Нагадаємо, у понеділок, 20 березня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Обговорили українську "формулу миру", та активізацію співпраці на гуманітарному напрямі.

Також ми писали, що нещодавно прем'єр Ірландії обговорив з президентом США Джо Байденом допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірландія Війна Росії проти України
NEWS
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
DAILY
Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю