Зеленський обговорив гуманітарну співпрацю з прем’єром Ірландії

В понеділок, 20 березня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера України в Telegram .

"Під час розмови з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром відзначив важливу підтримку нашої держави та українців з боку Ірландії", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував за долучення до Core Group зі створення спецтрибуналу щодо агресії.

"Говорили також про українську формулу миру, про активізацію співпраці на гуманітарному напрямі", - додав глава України.