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Зеленський обговорив гуманітарну співпрацю з прем’єром Ірландії

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Понеділок 20 березня 2023 21:00
Зеленський обговорив гуманітарну співпрацю з прем’єром Ірландії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 20 березня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера України в Telegram.

"Під час розмови з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром відзначив важливу підтримку нашої держави та українців з боку Ірландії", - йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував за долучення до Core Group зі створення спецтрибуналу щодо агресії.

"Говорили також про українську формулу миру, про активізацію співпраці на гуманітарному напрямі", - додав глава України.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар подякував президенту США Джо Байдену за лідерство США у підтримці України.

Ірландія має певні ключові принципи, зокрема виступає за ядерне нерозповсюдження та дотримання прав людини. Країна готова зробити суттєвий внесок у цих сферах.

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