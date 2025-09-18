UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Ірландія передала Україні нову військову допомогу

Фото: віцепрем'єр-міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ірландія передала Україні нову партію військової допомоги. До неї увійшли автомобілі та роботи для розмінування.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив віцепрем'єр-міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс у соцмережі Х.

"Підтримка Ірландією України є непохитною. Сьогодні ми доставили 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування, щоб підтримати оборону України та задовольнити гуманітарні потреби", - повідомив Гарріс.

Наразі техніка вже прибула до Польщі. Зокрема, три роботи для розмінування Reacher. 

Міністр наголосив, що Ірландія продовжуватиме надавати нелетальну допомогу стільки, скільки буде потрібно.

Допомога Україні від Ірландії

Нагадаємо, у березні уряд Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні на 100 мільйонів євро. Кошти було спрямовано на закупку нелетального військового обладнання.

Раніше Ірландія передала Україні радіолокаційні системи для посилення протиповітряної оборони.

Окрім того, нещодавно повідомлялося, що Ірландія готова зробити свій внесок у гарантування безпеки Україні після завершення війни з Росією.

ІрландіяДопомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні