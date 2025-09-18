Ірландія передала Україні нову військову допомогу

"Підтримка Ірландією України є непохитною. Сьогодні ми доставили 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування, щоб підтримати оборону України та задовольнити гуманітарні потреби", - повідомив Гарріс.

Наразі техніка вже прибула до Польщі. Зокрема, три роботи для розмінування Reacher.

Міністр наголосив, що Ірландія продовжуватиме надавати нелетальну допомогу стільки, скільки буде потрібно.