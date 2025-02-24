ua en ru
Пн, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Ірландія передасть Україні радіолокаційні системи для посилення ППО

Понеділок 24 лютого 2025 13:15
UA EN RU
Ірландія передасть Україні радіолокаційні системи для посилення ППО Фото: Ірландія передасть Україні радарні системи для захисту міст (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Ірландія передасть Україні радіолокаційні системи для посилення протиповітряної оборони. Це рішення стало частиною зобов’язань уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

Ірландія має намір передати значну частину своїх застарілих систем ППО, включно з радіолокаційними комплексами Giraffe Mark IV, для захисту українських міст і селищ. Цей крок є частиною зобов'язань уряду з надання Україні нелетального військового обладнання та навчання.

З огляду на те, що війна в Україні триває вже четвертий рік, Ірландія зважилася на це рішення в рамках підтримки.

Раніше країна брала участь у внесках ЄС на користь Києва, проте їхній внесок обмежувався "несмертоносними" цілями, такими як постачання дизельного палива для артилерійських установок і розмінування.

За даними офіційних джерел Irish Times, передача оборонних систем спрямована на демонстрацію "незмінної солідарності" з Україною, особливо в умовах тиску на українське керівництво з боку адміністрації Дональда Трампа, яка прагне домовитися з Росією про припинення війни.

"Продовження підтримки України - необхідність, а не вибір", - заявив міністр закордонних справ ЄС Саймон Гарріс.

Очікується, що Ірландія підтвердить свою підтримку України на міжнародних зустрічах у Брюсселі та ООН у Нью-Йорку, які відбудуться в понеділок, у третю річницю повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, що Україна потребує підтримки та постачання сучасного озброєння, а також зняття обмежень на його використання.

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що останні події викликають більше занепокоєння, ніж ясності, проте закликав не впадати у розчарування, а шукати шляхи для ефективних дій у нинішніх умовах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірландія Зброя в Україні Війна в Україні
NEWS
Зеленський передав Трампу документ із датами всіх режимів "припинення вогню", які зірвала РФ
Зеленський передав Трампу документ із датами всіх режимів "припинення вогню", які зірвала РФ
DAILY
Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році