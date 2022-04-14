Ирландия обещает ускорить вступление Украины в ЕС

В Министерстве иностранных дел Ирландии заявили о поддержке украинской евроинтеграции. Там обещают сделать все необходимое, чтобы ускорить вступление Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Ковени во время брифинга.

"Украина стремилась разнообразия, экономического процветания, демократии и свободы. Я хочу сказать все это возможно, находясь в Европейском союзе, и мы будем делать все возможное для того, чтобы ускорить вступление Украины в эту организацию", - сказал он.

Напомним, что в вопросе евроинтеграции Украины Европейская комиссия будет опираться на два основных критерия. Речь идет об оценке демократии и рыночной экономики страны.

Ранее стало известно, что Украина может получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне 2022 года.

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