ЕС будет смотреть на два основных критерия в вопросе вступления Украины: какие именно

В вопросе евроинтеграции Украины Европейская комиссия будет опираться на два основных критерия. Речь идет об оценке демократии и рыночной экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса в эфире телемарафона.

"Европейская комиссия будет учитывать два основных критерия в случае с Украиной: демократия и рыночная экономика. Этот процесс ускоренной процедуры должен завершиться к июню. Анализ продлится до лета и в июне мы надеемся услышать оценку демократии и рыночной экономики от европейских чиновников", - рассказал Маасикас.

Напомним, ранее стало известно, что Украина может получить статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз уже в июне 2022 года.

Добавим, на прошлой неделе Еврокомиссия передала Украине опросник, который является одним из процедурных этапов для получения статуса кандидата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.