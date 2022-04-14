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Ірландія обіцяє пришвидшувати вступ України до ЄС

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 15:12
Ірландія обіцяє пришвидшувати вступ України до ЄС Фото: глава МЗС Ірландії і оборони Ірландії Саймон Ковені (facebook com SimonCoveney)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ Ірландії заявили про підтримку української євроінтеграції. Там обіцяють зробити все необхідне, аби пришвидшити вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ та оборони Ірландії Саймона Ковені під час брифінгу.

"Україна прагнула різноманітності, економічного процвітання, демократії та свободи. Я хочу сказати все це можливо, перебуваючи у Європейському союзі, і ми робитимемо все можливе для того, щоб прискорити вступ України до цієї організації", - сказав він.

Нагадаємо, що в питанні євроінтеграції України Європейська комісія опиратиметься на два основні критерії. Мова йде про оцінку демократії та ринкової економіки країни.

Раніше стало відомо, що Україна може отримати статус країни-кандидата на вступ до Європейського союзу вже в червні 2022 року.

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