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Затриманий у Росії американець має громадянства Ірландії та Канади

Новини » Політика    04.01.2019 - 19:37
Затриманий у Росії американець має громадянства Ірландії та Канади
Фото: Пол Вілан (US Marine Corps website)

Ірландські дипломати вже попросили надати їм консульський доступ до Вілана

Затриманий у Росії за підозрою в шпигунстві американець Пол Вілан є також громадянином Ірландії та Канади. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

За її даними, ірландські дипломати вже попросили надати їм консульський доступ до Вілана. А влада Канади підтвердили, що в курсі затримання в РФ одного з своїх громадян.

Нагадаємо, міністр закордонних справ великої Британії Джеремі Хант заявив, що Росія не повинна використовувати громадян Британії як "пішаків у дипломатичних шахових іграх. Хант зазначив, що 48-річному Вилану виявляється "всіляка підтримка". Як зазначається, Вілан народився в Канаді у британських батьків і переїхав в США в дитинстві.

Зазначимо, заарештований у Москві за звинуваченням у шпигунстві громадянин США Пол Вілан є також громадянином Великобританії.

Відзначимо, 28 грудня працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) затримали в Москві громадянина Сполучених Штатів Америки (США) з-за підозри в шпигунстві.

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