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Ирландия через неделю планирует ослабить карантин

Автор: Андрей Козловский

Правительство Ирландии сегодня может принять решение об ослаблении карантина в стране. Там планируют открыть рестораны и пабы с 7 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, заместитель премьер-министра Лео Варадкар заявил в среду, что розничные торговцы, которые сейчас ограничены услугами "нажми и забери", откроются первыми после снятия ограничений.

Кроме того, министры накануне поздно вечером встретились, чтобы доработать предложения, которые будут внесены на заседание правительства сегодня.

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Отмечается, что уровень заболеваемости COVID-19 в Ирландии за 14 дней резко упал до 103,9 на 100 тысяч человек из более чем 300 в прошлом месяце. Однако за последние две недели спад замедлился, и уровень распространения болезни не упал до той отметки, которую чиновники здравоохранения намерены поддерживать на низком уровне.

Напомним, Ирландия стала одной из первых европейских стран, которая повторно ввела жесткие ограничения, и с 21 октября правительство закрыло все второстепенные розничные магазины и ограничил работу пабов и ресторанов заказами на вынос.

Кроме того, правительство Словении продлило срок действия комплекса карантинных мер на две недели в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом.

Также сообщалось, что в Грузии с 28 ноября по 31 января вводят жесткие карантинные ограничения для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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