В Словении продлили карантин на две недели

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Правительство Словении продлило срок действия комплекса карантинных мер в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом. Срок карантина был продлен еще на две недели.

Об этом говорится в сообщении правительства Словении в Twitter.

Сообщается, что на неделю продлеваются сроки действия решения о переводе всех учащихся на дистанционное обучение.

Также будет продлен запрет на продажу товаров и предоставление услуг, не относящихся к сегменту первой необходимости.

Кроме того, в Словении продолжает действовать комендантский час в ночное время и запрет на передвижение между муниципалитетами без веских причин.

При этом сразу на две недели продлеваются сроки действия всеобщего масочного режима и запрета на работу общественного транспорта на территории Словении.

Напомним, 20 октября в Словении ввели комендантский час. Он действует с 21:00 до 6:00.

Кроме того, с 16 октября в Словении действует запрет на работу баров и ресторанов в ночное время.

Добавим, что ранее правительство Словении изменило правила въезда в страну для украинцев.

Отметим, что 15 сентября правительство Словении объявило об официальном прекращении пандемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.