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Грузия вводит локдаун до конца января

Четверг 26 ноября 2020 14:31
Грузия вводит локдаун до конца января
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Грузии с 28 ноября по 31 января вводят жесткие карантинные ограничения для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. Однако правительство обещает ослабить их на новогодние праздники.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Как сообщается, комендантский час, который введен сейчас в семи крупнейших городах, распространится на всю территорию страны. Выходить на улицу будет запрещено в период с 21:00 до 05:00. Исключением будут предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.

Также прекратят работу всех междугородных пассажирских перевозок. Запрет не распространяется лишь на такси. Ресторанам будет разрешено продавать блюда только с собой и на доставку, а спортзалы, бассейны, художественные студии и т. п. будут закрытыми.

Кроме того, закроют детсады и ясли, а школы переходят на дистанционное обучение. Прекратят работу все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины - кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.

В то же время с 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого снова запустят транспорт только с 16 января.

Напомним, в начале ноября грузинское правительство приняло решение усилить карантин. В частности, ввели обязательный масочный режим в общественных местах и на улице.

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