Ирландия будет настаивать на ускоренном процессе вступления Украины в ЕС

Он не стал говорить, какими должны быть сроки вступления Украины в ЕС, но сказал, что он будет настаивать на "кратчайших возможных сроках".

"Жизненно важно, чтобы мы приняли заявку Украины стать страной-кандидатом. Если вы посмотрите на взаимодействие между ЕС и Украиной с точки зрения таможни, с точки зрения приветствия украинского народа на всем европейском континенте, то мне совершенно ясно, что будущее Украины - в Евросоюзе", - заявил он.

Он не исключил, что вступление Украины в ЕС может занять значительное время, но, по его словам, это будет очень значительное решение само по себе и сильное послание украинскому народу.