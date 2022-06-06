UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ирландия будет настаивать на ускоренном процессе вступления Украины в ЕС

Фото: премьер-министр Ирландии Михол Мартин (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Ирландии будет настаивать на ускоренном процессе вступления Украины в Европейский союз.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express and Star.

Он не стал говорить, какими должны быть сроки вступления Украины в ЕС, но сказал, что он будет настаивать на "кратчайших возможных сроках".

"Жизненно важно, чтобы мы приняли заявку Украины стать страной-кандидатом. Если вы посмотрите на взаимодействие между ЕС и Украиной с точки зрения таможни, с точки зрения приветствия украинского народа на всем европейском континенте, то мне совершенно ясно, что будущее Украины - в Евросоюзе", - заявил он.

Он не исключил, что вступление Украины в ЕС может занять значительное время, но, по его словам, это будет очень значительное решение само по себе и сильное послание украинскому народу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите европейских лидеров в июне.

При этом Киев рассчитывает на ускоренный процесс вступления, однако ряд европейских стран выступает против особых условий для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИрландияВступление в ЕСУкраина