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Ірландія наполягатиме на прискореному процесі вступу України до ЄС

Фото: прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Ірландії наполягатиме на прискореному процесі вступу України до Європейського союзу.

Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Express and Star.

Він не став говорити, якими мають бути терміни вступу України до ЄС, але сказав, що він наполягатиме на "найкоротших можливих термінах".

"Життєво важливо, щоб ми прийняли заявку України стати країною-кандидатом. Якщо ви подивитеся на взаємодію між ЄС і Україною з точки зору митниці, з точки зору вітання українського народу на всьому європейському континенті, то мені абсолютно ясно, що майбутнє України - в Євросоюзі", - заявив він.

Він не виключив, що вступ України до ЄС може зайняти значний час, але, за його словами, це буде дуже значне рішення саме по собі і сильне послання українському народу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав надати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті європейських лідерів у червні.

При цьому Київ розраховує на прискорений процес вступу, проте низка європейських країн виступає проти особливих умов для України.

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