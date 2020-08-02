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В Ірландії планують ввести вибіркове тестування на COVID-19 в аеропортах

Дублін, Неділя 02 серпня 2020 18:50
В Ірландії планують ввести вибіркове тестування на COVID-19 в аеропортах
Фото: аеропорт (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Поки невідомо, коли заходи набудуть чинності

Міністр охорони здоров'я Ірландії Стефен Доннеллі заявив, уряд планує ввести в аеропортах вибіркове тестування на COVID-19 для прибуваючих пасажирів. Він заявив, що такий крок необхідний через нестабільну ситуацію з коронавірусів.

Про це повідомляє The Irish Times.

"Ми вводимо вибіркове тестування в аеропортах і підсилюємо присутність медичних працівників", - повідомив міністр.

Однак Доннеллі не повідомив, коли саме набирають чинності таке нововведення.

Він також зазначив, що в Ірландії "найжорсткіший" зелений список "серед всіх країн ЄС, що, безумовно, допомагає".

Однак уряд має намір ввести обмеження на несуттєві поїздки.

Нагадаємо, у травні Ірландія ввела двотижневий карантин для туристів.

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