В Ирландии переизбрали президента и декриминализировали богохульство

Фото: президент Ирландии Майкл Хиггинс

На референдуме за второй срок действующего президента Майкла Хиггинса проголосовали 56 процентов ирландцев

В Ирландии 26 октября состоялся референдум, на котором большинство граждан проголосовали за переизбрание действующего президента Майкла Хиггинса и отмену уголовной ответственности за богохульство. Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщили местные СМИ, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

За второй семилетний срок Хиггинса проголосовали 56 процентов избирателей, а за удаление из конституции страны статьи о богохульстве, которая существует с 1937 года, - 65 процентов ирландцев.

В референдуме приняли участие 44 процента граждан, имеющих право голоса.

Накануне референдума премьер-министр Ирландии Лео Варадкар отметил, что для традиционно консервативной Ирландии декриминализация богохульства является "тихой революцией".

В то же время, отмечает издание, норма об уголовной ответственности за богохульство редко применялась в стране на практике.

Напомним, 28 октября на президентских выборах в Грузии результаты экзит-поллов после закрытия участков разошлись. По данным екзип-пола Edison Research, кандидант в президенты Георгий Вашадзе и его соперница Саломе Зурабишвили получили поровну голосов - 40%. В то же время правящая партия "Грузинская мечта" сообщила о победе Зарубишвили, которая якобы набрала 52,3% голосов.