Президентские выборы в Грузии: экзитполы разошлись в прогнозах

Фото: выборы в Грузии (facebook.com/iryna.gerashchenko)

По данным одного из экзитполов, кандидаты набирают одинаковое количество голосов

После закрытия избирательных участков в воскресенье, 28 октября, социологи объявили результаты экзитполов президентских выборов в Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Рустави 2.

По данным екзипола Edison Research, кандидант в президенты Георгий Вашадзе и его соперница Саломе Зурабишвили получили поровну голосов - 40%. Такие данные свидетельствуют, что Грузию ждет второй тур выборов.

Однако, правящая грузинская партия "Грузинская мечта" сообщила, что победу на президентских выборах получила Зурабишвили.

Сообщается, что кандидат в президенты Зурабишвили набрала 52,3% голосов, а представитель оппозиционного "Единого национального движения" Вашадзе - 38,3%.

Избирательные участки в Грузии закрылись в 20:00 по местному времени. Ожидается, что первые официальные результаты появятся в ближайшие часы.

Напомним, что в воскресенье, 28 октября, в Грузии стартовали президентские выборы, нынешнее голосование станет последним прямым перед тем, как страна перейдет на парламентскую форму правления.