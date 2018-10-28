ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Президентские выборы в Грузии: экзитполы разошлись в прогнозах

Новости » Политика    28.10.2018 - 19:43
Фото: выборы в Грузии (facebook.com/iryna.gerashchenko)
Фото: выборы в Грузии (facebook.com/iryna.gerashchenko)

По данным одного из экзитполов, кандидаты набирают одинаковое количество голосов

После закрытия избирательных участков в воскресенье, 28 октября, социологи объявили результаты экзитполов президентских выборов в Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Рустави 2.

По данным екзипола Edison Research, кандидант в президенты Георгий Вашадзе и его соперница Саломе Зурабишвили получили поровну голосов - 40%. Такие данные свидетельствуют, что Грузию ждет второй тур выборов.

Однако, правящая грузинская партия "Грузинская мечта" сообщила, что победу на президентских выборах получила Зурабишвили.

Сообщается, что кандидат в президенты Зурабишвили набрала 52,3% голосов, а представитель оппозиционного "Единого национального движения" Вашадзе - 38,3%.

Избирательные участки в Грузии закрылись в 20:00 по местному времени. Ожидается, что первые официальные результаты появятся в ближайшие часы.

Напомним, что в воскресенье, 28 октября, в Грузии стартовали президентские выборы, нынешнее голосование станет последним прямым перед тем, как страна перейдет на парламентскую форму правления.

В Грузии проходят выборы президента
Новости Украины Грузияпрезидентские выборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь