У Ірландії переобрали президента та декриміналізували богохульство

Фото: президент Ірландії Майкл Хіггінс

На референдумі за другий термін чинного президента Майкла Хіггінса проголосували 56 відсотків ірландців

В Ірландії 26 жовтня відбувся референдум, на якому більшість громадян проголосували за переобрання чинного президента Майкла Хіггінса та скасування кримінальної відповідальності за богохульство. Про це у неділю, 28 жовтня, повідомили місцеві ЗМІ, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За другий семирічний термін Хіггінса проголосували 56 відсотків виборців, а за видалення з конституції країни статті про богохульство, яка існує з 1937 року, - 65 відсотків ірландців.

У референдумі взяли участь 44 відсотки громадян, які мають право голосу.

Напередодні референдуму прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар зазначив, що для традиційно консервативної Ірландії декриміналізація богохульства є "тихою революцією".

Водночас, зазначає видання, норма про кримінальну відповідальність за богохульство рідко застосовувалась у країні на практиці.

Нагадаємо, 28 жовтня на президентських виборах у Грузії результати екзит-полів після закриття дільниць розійшлися. За даними екзип-пола Edison Research, кандидант в президенти Георгій Вашадзе та його суперниця Саломе Зурабішвілі отримали порівну голосів - 40%. Водночас правляча партія "Грузинська мрія" повідомила про перемогу Зарубішвілі, яка нібито набрала 52,3% голосів.