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В Ирландии отменили карантин для членов правительства

Дублин, Среда 16 сентября 2020 06:21
В Ирландии отменили карантин для членов правительства
Фото: Стефен Доннелли (RTE)
Автор: Артур Родивилов

Медики не выявили у главы Министерства здравоохранения Ирландии Стефена Доннелли коронавирус нового типа. Власти страны решили отменить режим самоизоляции для других членов Кабинета министров.

Об этом сообщает телеканал RTE News.

Как рассказал Доннели, его тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Теперь у министров отсутствует необходимость ограничивать свои передвижения.

Ранее у Доннелли из-за плохого самочувствия взяли тест на коронавирусную инфекцию.

Из-за того, что министр утром вторника присутствовал на общем заседании правительства, премьер и все министры временно должны были работать дистанционно.

За последние сутки в стране обнаружили 357 новых заражений. Последний раз более высокие суточные показатели регистрировали в конце апреля.

В то же время, в отличие от ряда стран Европы, Ирландия пока не приблизилась к своим рекордам "первой волны" эпидемии - более 1000 новых больных за сутки.

Напомним, ранее Стефен Доннелли заявил, правительство Ирландии планирует ввести в аэропортах выборочное тестирование на COVID-19 для прибывающих пассажиров.

Кроме того, в мае Ирландия ввела двухнедельный карантин для туристов.

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