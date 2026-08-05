Ірану пропонують значну поступку щодо контролю над Ормузом, - Reuters

Іран отримає вхідний трафік Ормузом

Запропонована угода між Іраном та Оманом надасть Тегерану контроль над суднами, що входять до Перської затоки через Ормузьку протоку.

Про одну з найбільших поступок Ірану 5 серпня повідомили Reuters:

високопоставлене іранське джерело,

два регіональних чиновники.

Але джерела спростували заяви президента США Дональда Трампа про те, що "угода про відновлення судноплавства протокою неминуча". Вони заявили, що важливі деталі ще потрібно узгодити.

"Поступка вже зроблена щодо певної форми контролю над Ормузькою протокою", - повідомило Reuters одне з регіональних джерел.

За словами високопоставленого іранського чиновника, Іран домагався стягнення зборів у розмірі від 5% до 7% від ціни вантажів з суден в Ормузі. Оман обговорював менші збори - близько 3%.

Інший інформатор каже, що переговірники Перської затоки наполягають на інспекції суден країнами регіону та добровільності пожертв за прохід Ормузом.

Що з мирною угодою

Високопоставлене іранське джерело заявило, що актуальний текст угоди передбачає контроль Ірану над суднами, що прямують до Перської затоки через Ормуз. Але немає домовленості щодо ролі Ірану стосовно суден, що йдуть у протилежному напрямку.

Американські чиновники натомість неодноразово наполягали на тому, що вони ніколи не приймуть жодної домовленості про контроль Ірану над Ормузькою протокою.

Хоча прямих переговорів між Тегераном і Вашингтоном немає, Іран веде переговори з Оманом, який контролює протилежний берег Ормузу. Минулого тижня Іран відхилив попередню пропозицію Оману, назвавши її занадто малою для нього.

Ціни на нафту

Ціни на нафту зросли 5 серпня після того, як єменські хусити заявили про обстріл танкера під прапором Саудівської Аравії в Червоному морі.

Світові ціни на сиру нафту залишаються близькими до найнижчих рівнів з початку липня. Вони різко впали за останні два дні після того, як Трамп скасував нові атаки на Іран.

Зробити будь-які збори за судноплавство в Ормузькій протоці добровільними може бути виходом з глухого кута. Хоча неявна загроза іранських атак означає, що вантажовідправники навряд чи ризикуватимуть транзитом, не сплативши, пише видання.