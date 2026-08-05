RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Ирану предлагают значительную уступку насчет контроля над Ормузом, - Reuters

16:54 05.08.2026 Ср
3 мин
Мирное соглашение с США содержит выгодные Ирану условия
aimg Елена Бджола
Фото: Ормузский пролив може частично контролироваться Ираном (Getty Images)

Иран может получить частичный контроль над Ормузским проливом. Это активно обсуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иран получит входящий трафик в Ормуз

Предложенное соглашение между Ираном и Оманом предоставит Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив.

Об одной из самых больших уступок Ирану 5 августа сообщили Reuters:

  • высокопоставленный иранский источник,
  • два региональных чиновника.

Но источники опровергли заявление президента США Дональда Трампа о том, что "соглашение о возобновлении судоходства проливом неизбежно". Они заявили, что важные детали еще предстоит согласовать.

"Уступка уже сделана по определенной форме контроля над Ормузским проливом", - сообщил Reuters один из региональных источников.

По словам высокопоставленного иранского чиновника, Иран добивался взимания сборов в размере от 5 до 7% от цены грузов с судов в Ормуге. Оман обсуждал меньшие сборы - около 3%.

Другой информатор говорит, что переговорщики Персидского залива настаивают на инспекции судов по странам региона и добровольности пожертвований за проход по Ормузу.

Что с мирным соглашением

Высокопоставленный иранский источник заявил, что актуальный текст соглашения предусматривает контроль Ирана над судами, направляющимися в Персидский залив через Ормуз. Но нет договоренности о роли Ирана относительно судов, что идут в противоположном направлении.

Американские чиновники неоднократно настаивали на том, что они никогда не примут никакой договоренности о контроле Ирана над Ормузским проливом.

Хотя прямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном нет, Иран ведет переговоры с Оманом, контролирующим противоположный берег Ормуза. На прошлой неделе Иран отклонил предыдущее предложение Омана, назвав его слишком малым для него.

Цены на нефть

Цены на нефть выросли 5 августа после того, как йеменские хуситы заявили об обстреле танкера под флагом Саудовской Аравии в Красном море.

Мировые цены на сырую нефть остаются близкими к самым низким уровням с начала июля. Они резко упали за последние два дня после того, как Трамп отменил новые атаки на Иран.

Решение сделать любые сборы за судоходство в Ормузском проливе добровольными может быть выходом из тупика. Хотя неявная угроза иранских атак означает, что грузоотправители вряд ли будут рисковать транзитом, не оплатив, пишет издание.

Ранее РБК-Украина писало, что США и Иран находятся в шаге от мирной договоренности, если согласуют контроль в Ормузе. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Кроме того, 29 июля две иранские компании и восемь танкеров попали под экономические ограничения США.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИранОманОрмузский пролив