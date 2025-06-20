В Ірану немає двох тижнів? Політолог спрогнозував, коли США можуть завдати удару

США можуть протягом найближчих днів ухвалити рішення про удари по Ірану. У Тегерана, ймовірно, є кілька днів, щоб виправити ситуацію.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Ігор Рейтерович.
Рейтерович вважає, що Іран все-таки може погодиться на ті умови, які висувають США, і підписати ядерну угоду. Тому така угода теоретично можлива, хоч вона може і не сподобається Ізраїлю.
"Ну, ці два тижні не просто так з'явилися. Я розумію, що Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) і 2-3 тижні - це вже мем, як колись у нас Арестович (колишній радник ОП Олексій Арестович - ред.). Але суть не в цьому. Суть у тому, що це приблизно той період часу, на який в Ізраїлю вистачить власних сил продовжувати військову операцію", - звернув увагу політолог.
За його словами, після двох тижнів Ізраїль або буде змушений закінчити свою операцію, або сподіватися на підтримку з боку США. В іншому випадку ескалація перетвориться на дуже довгострокову війну, яку Ізраїль не зможе потягнути. Оскільки Іран здатен чинити опір.
"Тому Трамп прямо зараз, навіть не 2 тижні, він дав пару днів, швидше за все, Ірану. Тому що зараз у регіон заходить 3-тя авіаносна група... І може бути таке, що в неділю-понеділок, якщо Іран не зробить якогось кроку, який реально свідчить про готовність почати переговори, то удар таки буде завдано", - додав він.
Рейтерович також підкреслив, що атака США, якщо вона відбудеться, відбудеться без застосування ядерної зброї, про яку пишуть деякі американські ЗМІ. Такі чутки можуть бути елементом тиску на Іран і спробою змусити його швидше сісти за стіл переговорів.
"Звичайно (якщо США застосують ядерну зброю - ред.), то Росія з такою самою легкістю може використати це в Україні і сказати, що "не ми це перші почали". Тому я слабо дуже в це вірю взагалі. Тут немає сенсу цю тему дуже сильно розганяти", - додав він.
За його словами, для Сполучених Штатів це буде "пострілом самому собі в ногу", оскільки навіть найвідданіші союзники Вашингтона навряд чи сприймуть таку історію.
Також Рейтерович підкреслив, що якщо США візьмуть безпосередню участь в атаках на Іран, то це, найімовірніше, буде масований удар. При цьому жодної сухопутної операції не очікується.
"Це буде суто повітряна війна і після цього, ймовірно, переговори", - додав він.
Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт процитувала президента США Дональда Трампа, який пообіцяв, що ухвалить рішення щодо можливих ударів по Ірану протягом двох тижнів.
При цьому ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що в Ізраїлі очікують на таке рішення від США протягом найближчих днів.
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