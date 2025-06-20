RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

У Ирана нет двух недель? Политолог спрогнозировал, когда США могут нанести удар

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

США могут в течение ближайших дней принять решение об ударах по Ирану. У Тегерана, вероятно, есть несколько дней, чтобы исправить ситуацию.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Игорь Рейтерович.

Обещание Трампа

Рейтерович считает, что Иран все-таки может согласится на те условия, которые выдвигают США, и подписать ядерную сделку. Поэтому такая сделка теоретически возможна, хоть она может и не понравится Израилю. 

"Ну, эти две недели не просто так появились. Я понимаю, что Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) и 2-3 недели - это уже мем, как когда-то у нас Арестович (бывший советник ОП Алексей Арестович - ред.). Но суть не в этом. Суть в том, что это примерно тот период времени, на который у Израиля хватит собственных сил продолжать военную операцию", - обратил внимание политолог. 

По его словам, после двух недель Израиль или будет вынужден закончить свою операцию, или надеятся на поддержку со стороны США. В ином случае эскалация превратится на очень долгосрочную войну, которую Израиль не сможет потянуть. Поскольку Иран способен сопротивляться. 

"Поэтому Трамп прямо сейчас, даже не 2 недели, он дал пару дней, скорее всего, Ирану. Потому что сейчас в регион заходит 3-я авианосная группа... И может быть такое, что в воскресенье-понедельник, если Иран не сделает какой-то шаг, реально свидетельствующий о готовности начать переговоры, то удар таки будет нанесен", - добавил он. 

Слухи о ядерном оружии

Рейтерович также подчеркнул, что атака США, если она состоится, произойдет без применения ядерного оружия, о котором пишут некоторые американские СМИ. Такие слухи могут быть элементом давления на Иран и попыткой вынудить его скорее сесть за стол переговоров. 

"Конечно (если США применят ядерное оружие – ред.), то Россия с такой же легкостью может использовать это в Украине и сказать, что "не мы это первые начали". Поэтому я слабо очень в это верю вообще. Здесь нет смысла эту тему очень сильно разгонять", - добавил он. 

По его словам, для  Соединенных Штатов это будет "выстрелом самому себе в ногу", поскольку даже самые преданные союзники Вашингтона вряд ли воспримут такую ​​историю.

Также Рейтерович подчеркнул, что если США примут непосредственное участие в атаках на Иран, то это, вероятнее всего, будет массированный удар. При этом никакой сухопутной операции не ожидается. 

"Это будет чисто воздушная война и после этого, вероятно, переговоры", - добавил он. 

Трамп дал Ирану 2 недели

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт процитировала президента США Дональда Трампа, который пообещал, что примет решение по возможным ударам по Ирану в течение двух недель.

При этом израильские СМИ со ссылкой на источники пишут, что в Израиле ожидают такого решения от США в течение ближайших дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранДональд ТрампРакетный удар