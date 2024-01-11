Из Ирана в Москву прибыл новый грузовой самолет, мог привезти "Шахеды", - Гуменюк

Из Тегерана в Москву прибыл новый грузовой самолет. Он мог привезти "Шахеды" или комплектующие к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"По состоянию на вчера было зафиксировано прибытие нового грузового борта из направления Тегерана на Москву. Это может свидетельствовать о продолжении поставок как готовой продукции, так и запасных частей, из которых россияне собирают барражирующие снаряды на собственной территории", - заявила Гуменюк.

Она добавила, что помощь РФ со стороны Ирана продолжается, что означает, что могут быть изготовлены новые дроны для атак Украины.

"Поддержка со стороны Ирана для страны-террористки продолжается, и это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска. Почти каждую ночь враг атаковал территорию Украины и использует именно ночное время для таких атак. Крайние две ночи были не такими насыщенными, вероятнее всего, из-за погодных условий, потому что дроны боятся сильного холода", - сказала спикера.

По ее словам, по состоянию на утро 11 января Россия завела ракетоносители в пункты базирования, но на боевом дежурстве в Черном море - три российских корабля.

Гуменюк подчеркнула, что с моря уже долгое время не было обстрелов. Это объясняется вынужденной передислокацией россиянами ракетоносителей из Крыма в Новороссийск. Однако спикер предупредил, что не исключаются точечные удары по Украине.

Помощь Ирана русской армии

Известно, что Иран с первого месяца полномасштабного вторжения поддержал российское вторжение в Украину. Кроме того, страна предоставила России военную помощь. В частности, Тегеран предоставил Москве дроны-камикадзе, которыми оккупанты с осени 2022 года атакуют Украину.

Также издание Sky News сообщило, что Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон Shahed-107, который Москва может использовать против Украины. Иран также отмечает, что Иран близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракеты класса "земля-земля".

В воздушных силах пока не подтверждают информацию, что Иран передал РФ новые дроны и ракеты, но отмечают, что новое вооружение, которое получит Россия, может стать вызовом для Украины.