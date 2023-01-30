UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Іранську колону вантажівок обстріляли літаки у Сирії

Фото: іранську колону вантажівок обстріляли літаки у Сирії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Літаки обстріляли колону іранських вантажівок, які переїжджали через кордон з Іраку до Сирії. Обстріл стався на прикордонному переході Букемаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Hadath.

Колона вантажівок складалася із 25 транспортних засобів. Сирійський центр з дотримання прав людини повідомив, що вони везли до Сирії зброю для угруповань, які підтримує Тегеран.

За даними Сирійського центру за дотриманням прав людини, колону було знищено. Стверджується, що є жертви. Їхнє число не уточнюється.

Нагадаємо, у неділю, 29 січня, в Ірані пролунали вибухи в штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран