Иранскую колонну грузовиков обстреляли самолеты в Сирии

Колонна грузовиков состояла из 25 транспортных средств. Сирийский центр за соблюдением прав человека сообщил, что они везли в Сирию оружие для группировок, которых поддерживает Тегеран.

По данным Сирийского центра за соблюдением прав человека, колонна была уничтожена. Утверждается, что есть жертвы. Их число не уточняется.

Напомним, в воскресенье, 29 января, в Иране прогремели взрывы в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции.

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