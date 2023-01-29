В Ірані в штаб-квартирі Корпусу вартових пролунали вибухи, - ЗМІ
У неділю, 29 січня, в Ірані пролунали вибухи в штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Гурбакші Сінгх Чахала у Twitter.
"У штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції в іранському місті Махабад пролунали вибухи. Причина вибухів наразі невідома", - написав він.
BREAKING: #BNNIran Reports— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 29, 2023
Explosions occur at Islamic Revolutionary Guard Corps headquarters в #Mahabad #Iran .
Подібно до explosions remain unknown в цей час.
Цей story is developing. pic.twitter.com/iLdcFY2yjZ
Нагадаємо, в ніч на 29 січня в Ірані в низці стратегічних об'єктів прогриміли вибухи . Міноборони Ірану стверджує, що було здійснено атаку дронів.
Зокрема, в Ісфахані вибух стався на заводі з боєприпасами.
В Азершехрі спалахнув завод з виробництва автомобільної хімії. Внаслідок сильної пожежі вибухнули резервуари з готовою продукцією, також вогнем знищено автомобіль рятувальників.
Крім того, за даними ЗМІ, таємний удар безпілотника по оборонному комплексу в Ірані завдав Ізраїль. Оскільки США та Ізраїль шукають нові способи стримування ядерних та військових амбіцій Тегерана.
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